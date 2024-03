Serie C, la designazione arbitrale del match Brindisi-Messina

Brindisi-Messina, match valido per la ventinovesima giornata di Campionato di Serie C Girone C, in programma per Sabato 2 Marzo alle ore 18.30 presso lo stadio “Fanuzzi”, sarà diretta dal Signor Matteo Centi della sezione di Terni.

Assistenti di gara il Signor Matteo Pressato della sezione di Latina e il Signor Stefano Franco della sezione di Padova; quarto ufficiale il Signor Domenico Petraglione della sezione di Termoli.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi