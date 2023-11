Virtus Francavilla, ad Avellino per l'impresa: precedenti nel segno dell'1-0

Girone C

US Avellino - Virtus Francavilla

Ritornare a fare punti per la classifica e il morale. La Virtus Francavilla intende uscire quanto prima da un periodo delicato, nel quale sono arrivate quattro sconfitte consecutive: l'ultima, bruciante, nel derby con il Taranto per 2-1 maturata praticamente all'ultimo respiro. Serve un'inversione di tendenza anche se il prossimo impegno si preannuncia complesso. Sabato 4 novembre, allo stadio Partenio-Lombardi, i biancazzurri si presenteranno al cospetto dell'Avellino (ore 18:30), una delle maggiori candidate alla vittoria del campionato.

I biancoverdi stanno attraversando un brillante periodo di forma, avendo raccolto cinque vittorie nelle ultime cinque gare. Eppure in terra campana la Virtus ha già compiuto l'impresa: nella passata stagione, il 25 febbraio 2023, la formazione allora guidata da Antonio Calabro strappò una vittoria pesante per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Murilo al 17'; protagonista della gara fu anche il portiere Michele Avella, che parò il rigore del potenziale pareggio a Sonny D'Angelo. La gara si concluse con un espulso per parte, ossia Mamadou Kanoute e Riccardo Idda. Analogo risultato nell'altro successo pugliese avvenuto nel primo incontro al Partenio-Lombardi, nel 2019/2020. Decisiva fu la rete di Leonardo Perez siglata al 39'.

L'1-0 è il risultato dominante nei precedenti, dato che nelle altre due partite l'Avellino riuscì ad imporsi nel 2020/2021 con il rigore trasformato da Riccardo Maniero al 36' e nel 2021/2022 di nuovo dal dischetto, grazie al tentativo realizzato al 30' da Luca Gagliano.