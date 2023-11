Brindisi, parte la vendita dei biglietti per il match con l'Avellino: le info

Girone C

SS Brindisi FC comunica che da questo pomeriggio sarà possibile aquistare presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 i biglietti per il match con l’Avellino in programma per Domenica 12 Novembre 2023 alle ore 18.30. Nelle prossime ore verranno fornite le informazioni relative all’apertura della vendita online e presso i punti vendita Vivaticket. Di seguito tutte le info necessarie:

Curva Sud

10 euro per il biglietto intero; 5 euro per il biglietto ridotto (under15 e Over70);

Gradinata

13 euro intero; 6 euro ridotto;

Tribuna laterale

28 euro per il biglietto intero; 15 euro ridotto (under15 e Over70);

Tribuna centrale

38 euro per il biglietto intero;

Essendoci l’obbligo di assegnare un titolo di accesso all’impianto ad ogni tifoso, il ticket ridotto verrà corrisposto anche ai bambini sotto i 15 anni. Per l’acquisto dei ticket saranno applicati due euro di diritti di prevendita.

La capienza dei settori per domenica è di 4584 posti, ed è così ripartita: Curva Sud, 1000; Settore Ospiti, 500; Gradinata, 1320; Tribuna Centrale, 1764

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi