Il Giugliano torna al "Fanuzzi" dopo 16 anni: l'ultima in C nei playoff 2004

Incoraggiato dal pareggio in rimonta arrivato nel finale del derby contro il Monopoli, il Brindisi è pronto a continuare la corsa verso la salvezza: la prossima fondamentale tappa è quella di domenica 10 marzo, quando i biancazzurri ospiteranno il Giugliano allo stadio Fanuzzi (calcio d'inizio alle or 14:00).

Le due formazioni non si affrontano tra le mura dell'impianto adriatico da circa venti anni, nell'ultima contesa andata in scena tra i professionisti: nella semifinale di ritorno dei playoff della Serie C2 della stagione 2003-04, dopo il successo all'andata per 2-1, i biancazzurri portarono a casa uno 0-0 che servì per accedere alla finale poi persa contro il Vittoria Calcio. Nella stagione regolare gli uomini allenati da Alberto Marchetti ebbero la meglio per 3-2, rimontando l'iniziale vantaggio ospite firmato da Antonio De Rosa al 2' con la doppietta di Cosimo Francioso (reti al 4' e all'87') intervallata dal sigillo di Stefano Trinchera al 68'; di Massimo Perna l'altro gol della formazione campana (89').

Nel 2002/2003, sempre in C2, ci fu un pareggio: alla marcatura di Giorgio Corona al 2' rispose quasi subito Massimo Perna, al 21'. Terminò invece 3-1 in favore del Brindisi l'ultimo precedente in ordine cronologico, risalente al campionato di Serie D, girone H, della stagione 2007/2008.