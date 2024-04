Serie C, la designazione arbitrale per il match Brindisi-Sorrento

Brindisi-Sorrento, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie C girone C, in programma per Sabato 13 Aprile alle ore 16.15 presso lo Stadio “Fanuzzi”,sarà diretta dal Signor Alberto Poli della sezione di Verona.

Assistenti di gara il Signor Bruno Galigani sezione di Sondrio e il Signora Doriana Isidora Lo Calio della sezione di Seregno; quarto ufficiale il Signor Gabriele Iurino della sezione di Venosa.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi