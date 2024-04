Arriva la Turris: 42 anni fa l'ultimo precedente fra i professionisti

Sabato 27 aprile calerà il sipario sulla stagione del Brindisi, già retrocesso in Serie D e che ha subito una nuova penalizzazione di sei punti, da scontare nella prossima stagione: allo stadio Fanuzzi arriverà una Turris in piena bagarre playout, per l'ultimo impegno di questo campionato (calcio d'inizio alle ore 18:30). Agli adriatici non è rimasto altro se non quello di continuare ad onorare il cammino delle ultime settimane, dove sono arrivati quattro risultato utili di fila, ossia tre vittorie ed un pareggio.

Il duello più recente contro i campani risale al campionato di Serie D, girone H, 2013/2014, dove arrivò uno 0-0: nel corso della gara, l'attaccante dell'allora Città di Brindisi guidato da Salvatore Ciullo, Giuseppe Gambino, si fece parare un rigore dal portiere Domenico Liccardo; 2-2 invece il risultato del match dell'annata 2011/2012: al gol dei padroni di casa firmato da Mirko Guadalupi al 5' risposero Giovanni Foderaro al al 21' e Paolo Sardo al 27', prima del definitivo pareggio ad opera di Vincenzo Chianese giunto al 75'.

Tra i professionisti l'ultimo precedente è datato 10 gennaio 1982, nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione nel quale il Brindisi riuscì ad imporsi per 5-2, mentre al Fanuzzi l'ultima gara giocata nella terza serie risale al 1977/1978: il risultato fu di 0-0.