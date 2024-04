Al Fanuzzi arriva la Turris: ultimo impegno stagionale per il Brindisi

Oggi pomeriggio il Brindisi scenderà in campo per l'ultima volta in stagione, prima del ritorno in Serie D ad un solo anno di distanza dal ritorno tra i professionisti. Alle 18:30, allo stadio Fanuzzi, i biancazzurri affronteranno la Turris con l'obiettivo di chiudere al meglio un campionato travagliato: attualmente la formazione guidata da Nicola Losacco ha una striscia aperta di quattro risultati utili di fila (tre vittorie contro Virtus Francavilla, Crotone e Sorrento) ed un pareggio contro il Picerno.

I padroni di casa dovrebbero utilizzare il modulo 3-5-2. Saio in porta, protetto dalla difesa composta da Merletti, Bonnin e Calderoni; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra pronti Valenti e Falbo, mentre in mezzo ad affiancare Petrucci potrebbero esserci Labriola e Pinto. In attacco spazio al tandem formato da Pagliuca e Trotta.

Analogo modulo per la formazione guidata da Leonardo Menichini. Tra i pali Marconi dietro alla retroguardia Ricci-Cocetta-Panelli; a centrocampo, oltre a Franco, saranno impiegati Casarini e Scaccabarozzi invece ad occupare le corsie esterne potrebbero esserci Cum (a destra) e Nicolao (a sinistra). Davanti Giannone s candida ad affiancare Jallow.

Brindisi-Turris, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Merletti, Bonnin, Calderoni; Valenti, Labriola, Petrucci, Pinto, Falbo; Pagliuca, Trotta. All. Losacco.

TURRIS (3-5-2): Marcone; Ricci, Cocetta, Panelli; Cum, Casarini, Franco, Scaccabarozzi, Nicolao; Giannone, Jallow. All. Menichini.