Serie C, la designazione arbitrale per il match Crotone-Brindisi

Crotone-Brindisi, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 7 Aprile alle ore 20.45 presso lo Stadio “Ezio Scida”,sarà diretta dal Signor Marco Di Loreto della sezione di Terni.

Assistenti di gara il Signor Andrea Zezza sezione di Ostia Lido e il Signor Francesco Piccichè della sezione di Trapani; quarto ufficiale il Signor Gianpasquale Tedesco della sezione di Battipaglia.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi