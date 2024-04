Brindisi FC: a Crotone potrebbe arrivare la retrocessione matematica in D

Dopo la vitttoria nel derby contro la Virtus Francavilla, per il Brindisi c'è da affrontare la dura trasferta al cospetto del Crotone, stasera allo stadio Scida (calcio d'inizio alle ore 20:45). Brindisi e Crotone si sono già sifdati due volte in questa stagione, infatti oltre alla gara di andata (calabresi vittoriosi per 2-0) è avvenuto il confronto nel secondo turno della Coppa Italia Serie C, con successo dei rossoblù per 1-0.

Gli adriatici vogliono onorare il campionato in queste restanti partite, prima che arrivi un verdetto ormai inevitabile: già in questo trentacinquesimo turno potrebbe arrivare l'aritmetica retrocessione in Serie D, anche se molto dipenderà dai risultati che raccoglieranno Monterosi e Turris.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2. Dini tra i pali, dietro alla coppia di centrali formata da Bove e Battistini, mentre Rispoli (a destra) e Giron (a sinistra) ad agire come terzini; in mediana spazio ancora a Vitale e Zanellato affiancati dagli esterni Tribuzzi e Bruzzantini, infine ad affiancare Tumminello in attacco potrebbe essere Comi.

3-5-2 per gli uomini guidati da Nicola Losacco. Saio in porta, prottetto dalla retroguardia occupata da Merletti, Bonnin e Monti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Valenti e Falbo mentre a centrocampo Petrucci potrebbe essere coadiuvato dagli interni Labriola e Pinto. In attacco verso la conferma il tandem Pagliuca-Trotta.

Crotone-Brindisi, probabili formazioni

CROTONE (4-4-2): Dini; Rispoli, Bove, Battistini, Giron; Tribuzzi, Vitale, Zanellato, Bruzzantini; Tumminello, Comi. All. Zauli.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Merletti, Bonnin, Monti; Valenti, Labriola, Petrucci, Pinto, Falbo; Pagliuca, Trotta. All. Losacco.