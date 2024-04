Il Brindisi a Picerno: tre anni fa l'ultimo precedente

Ultima trasferta stagionale per il Brindisi, che tra due settimane saluterà il campionato di Serie C ad un solo anno di distanza dalla promozione: domenica 21 aprile i biancazzurri saranno ospiti del Picerno, allo stadio Curcio (calcio d'inizio alle ore 20:00). Per la formazione guidata dal tecnico Nicola Losacco l'unico obiettivo ormai è quello di onorare gli ultimi impegni, cercando di prolungare la striscia positiva attualmente arrivata a tre vittorie di fila, ottenute contro Virtus Francavilla, Crotone e Sorrento.

Nella gara di andata dello scorso 17 dicembre 2023 ci fu un pareggio per 1-1. L'ultimo precedente disputato tra le mura dell'impianto rossoblù, nel girone H della Serie D, nel 2021, terminò 0-0: era il Brindisi guidato allora da Claudio De Luca, che venne sostituito ad aprile da Michele Cazzarò. La squadra arrivò al diciassettesimo posto retrocedendo in Eccellenza, tuttavia l'estate seguente avvenne il ripescaggio in Serie D.