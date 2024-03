Serie C, la designazione arbitrale per il match Brindisi-Giugliano

Brindisi-Giugliano, match valido per la trentunesima giornata di Serie C girone C, in programma per Domenica 10 Marzo alle ore 14.00 presso lo Stadio “F.Fanuzzi”,sarà diretta dal Signor Eugenio Scarpa della sezione di Collegno.

Assistenti di gara il Signor Mattia Regattieri sezione di Finale Emilia e il Signor Alberto Allocco della sezione di Alba - Bra; quarto ufficiale il Signor Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi