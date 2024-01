Brindisi, troppi gol al passivo: biancazzurri alle prese con il problema difesa

Serie C Girone C

Il 4-0 subito per mano del Catania al Massimino ha rivelato ancora una volta le difficoltà del Brindisi nella fase difensiva. Il club biancazzurro, alla terza sconfitta consecutiva, ha subito almeno tre reti per la terza volta di fila: in precedenza era arrivato un altro 4-0, ad opera del Potenza, e un 3-1 nella gara prima della sosta sul campo della Turris.

In generale i biancazzurri hanno incassato altre quattro sconfitte con più gol di scarto fino a questo momento: contro l'Audace Cerignola per 3-1 lo scorso 18 settembre, 1-4 al Fanuzzi contro la Casertana il 22 ottobre, oltre al 3-0 e al 4-0 risalenti a novembre scorso rispettivamente contro Giugliano e Avellino. La difesa del Brindisi è la peggiore del girone C della Serie C, con 43 reti al passivo; dietro c'è la Turris a quota 41 e il Monterosi a 40.