Serie C, la Virtus Francavilla sfiora l'impresa: a Catania arriva un pari per 1-1

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla va vicina al colpaccio ma alla fine esce dalla sfida con il Catania portando a casa un buon punto in ottica salvezza. Allo stadio massiminio i biancazzurri hanno colto un pareggio per 1-1, risultato che ha interrotto la striscia negativa nei precedenti in trasferta contro i siciliani: finora infatti i biancazzurri avevano totalizzato sei sconfitte.

Per larghi tratti della gara gli uomini guidati da Roberto Occhiuzzi sono stati in situazione di passaggio, grazie alla rete di Artistico che al 22' ha finalizzato al meglio un'azione personale; il Catania ha reagito e al 76' ha rimesso il match in equilibrio con il sigillo del subentrato De Luca, servito da Bocic. Gli ospiti successivamente si sono compattati e hanno resistito agli assalti della formazione guidata da Cristiano Lucarelli, andata vicina al vantaggio con Chiricò (decisivo l'intervento di Forte): la Virtus Francavilla è salita così a 16 punti in classifica.

Catania-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 30’st De Luca (CT) 22’pt Artistico (VF)

Catania: Bethers, Bouah, Silvestri, Curado, Castellini (17’st Mazzotta), Zammarini, Quaini, Chiricò (43’st Chiarella), Rocca (17’st De Luca), Marsura (29’st Bocic), Dubickas (43’st Popovic). A disp: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Zanellato, Deli, Di Carmine. All. Lucarelli

Virtus Francavilla Calcio: Forte, Accardi, Monteagudo, De Marino (30’st Yakubiv), Carella, Di Marco (18’st Enyan), Risolo, Biondi, Giovinco (30’st Vantaggiato), Fornito, Artistico. A disp: Lucatelli, Ruggiero, Lo Duca, Polidori, Latagliata, Macca, Zuppel, Serio. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig. Giuseppe Vingo di Pisa (Massimiliano Starnini di Viterbo-Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia-Andrea Bortolussi di Nichelino)

Note: Ammoniti: Silvestri (CT) Biondi, Forte, Artistico (VF)

Recupero: 2’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla