Serie C girone C, Catanzaro-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Dopo il Pescara, battuto per 3-2, la Virtus Francavilla oggi pomeriggio affronterà un'altra delle squadre d'alta classifica del girone C della Serie C: i biancazzurri faranno visita al Catanzaro capolista che si sta prendendo la scena in questa stagione (stadio Ceravolo, calcio d'inizio fissato per le 14:30). Finora i calabresi hanno ottenuto 8 vittorie su altrettante partite giocate tra le mura dello stadio amico, mentre la Virtus non ha ancora colto i tre punti fuori casa; una sola la vittoria ottenuta dal club della Città Imperiali al Ceravolo, che risale al 7 aprile 2019 quando ci fu una rimonta maturata col risultato di 3-2.

Gli uomini guidati da Vincenzo Vivarini dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Fulignati tra i pali, difesa formata da Martinelli, Brighenti e Scognamillo; in mediana spazio a Bombagi assieme a Ghion e Verna, Situm e Vandeputte forniranno la propria spinta sulle fasce (a destra e a sinistra). Il tandem offensivo verrà composto da Curcio in appoggio a Iemmello.

Anche Antonio Calabro dovrebbe puntare sul 3-5-2. Avella in porta, dietro al trio difensivo Minelli-Miceli-Idda; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, ci saranno ancora Pierno (in vantaggio su Solcia e Di Marco) e Caporale, mentre il cuore della mediana potrebbe essere occupato ancora da Risolo, affiancato dai confermati Macca e Cardoselli. In attacco pesa l'assenza dello squalificato Patierno: assieme a Maiorino potrebbe essere adattato Cisco nul ruolo di prima punta.

Catanzaro-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Bombagi, Vandeputte; Curcio, Iemmello. All. Vivarini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli, Miceli, Idda; Pierno, Macca, Risolo, Cardoselli, Caporale; Maiorino, Cisco. All.Calabro.