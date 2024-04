Brindisi in campo a Crotone: le combinazioni che possono portare alla retrocessione

La vittoria nel derby contro la Virtus Francavilla, la prima tra le mura dello stadio Fanuzzi, ha prolungato la permanenza del Brindisi in Serie C. Tuttavia le speranze di salvezza ormai sono ormai nulle e il ritorno in D potrebbe avvenire nel prossimo weekend.

Domenica 7 aprile gli adriatici saranno ospiti del Crotone, per un match dalla lunga storia e dal grande fascino (calcio d'inizio allo stadio Scida alle ore 20:45). L'obiettivo della formazione allenata da Nicola Losacco è quello di onorare l'impegno e sfoderare un'altra prestazione di orgoglio, per terminare un campionato sofferto nel migliore dei modi. Il verdetto della retrocessione non dipenderà soltanto dai risultati che raccoglierà il Brindisi.

Se il Monterosi vincerà nella trasferta di Messina i biancazzurri torneranno in Serie D, stesso verdetto in caso di pareggio dei laziali e pari o sconfitta del Brindisi a Crotone. Inoltre una vittoria della Turris, che occupa l'ultimo posto valevole per i playout, metterebbe la parola fine all'avventura tra i professionisti della società adriatica.

