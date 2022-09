Serie C girone C, Foggia-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Tutto pronto per un derby pugliese che si preannuncia intenso, quello tra Foggia e Virtus Francavilla che si giocherà allo stadio Zaccheria stasera alle ore 21:00. I biancazzurri sono reduci dal pareggio contro la Turris e la vittoria sul Messina, dove hanno mostrato di essere già in un buono stato di forma: l'obiettivo è quello di proseguire sulla retta via e magari strappare il primo successo contro i satanelli;la formazione guidata da Roberto Buscaglia invece ha umore opposto, viene da due sconfitte di fila ed intende trovare i primi tre punti della stagione.

Il modulo dei padroni di casa dovrebbe essere il 4-2-3-1. Davanti al portiere Nobile (ex della partita), dovrebbe esserci la linea difensiva composta da Garattoni, Malomo, Di Pasquale e Costa; Odjer e Petermann formeranno la coppia di centrocampisti centrali mentre Peralta, Schenetti e D'Ursi agiranno sulla trequarti alle spalle di Vuthaj.

Antonio Calabro è pronto a schierare i suoi ancora con il 3-4-3. In porta pronto Avella, non varierà la difesa composta da Idda, Miceli e Caporale; sulla fascia destra potrebbe partire dal primo minuto Carella, mentre sul versante opposto in tal caso ci sarà Pierno. Accanto a Giorno, in mediana, potrebbe avere una chance Risolo. Murilo e Maiorino daranno supporto a Patierno che sarà confermato come prima punta.

Foggia-Virtus Francavilla, le probabilil formazioni

FOGGIA (4-2-3-1): Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Odjer, Petermann; Peralta, Schenetti, D'Ursi; Vuthaj. All. Boscaglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Giorno, Risolo, Pierno; Maiorino, Patierno, Murilo. All. Calabro.