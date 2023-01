Serie C girone C, Gelbison-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

A caccia della prima vittoria in trasferta della stagione 2022/2023 La Virtus Francavilla si prepara a scendere in campo allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli per il faccia a faccia contro la Gelbison: al di fuori delle mura amiche finora i biancazzurri hanno raccolto due pareggi e nove sconfitte,un trend da invertire assolutamente per fare il salto di qualità definitivo e seguire la via maestra dopo la vittoria sul Foggia.

I padroni di casa saranno schierati con il 3-5-2. Anatrella tra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Granata, Gilli e Loreto. Sulle fasce, rispettivamente a destra e sinistra, ci saranno Graziani e Nunziante, mentre in mezzo spazio a Citarella, Uliano e Fornito. A formare la coppia d'attacco saranno De Sena e Infantino.

3-5-3 invece per gli uomini guidati da Antonio Calabro. Avella presente in porta, davanti a lui la linea difensiva presieduta da Idda, Minelli e Caporale; Di Marco e Risolo agiranno in mediana, sulle corsie esterne invece Pierno e De Marino (rispettivamente a destra e a sinistra). In attacco Patierno agirà da centravanti, ai suoi lati pronti Maiorino e Murilo. Assente solo l'ala Cisco, per squalifica.

Gelbison-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

GELBISON (3-5-2): Anatrella; Granata, Gilli, Loreto; Graziani, Citarella, Uliano, Fornito, Nunziante; De Sena, Infantino. All. De Sanzo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Minelli, Caporale; Pierno, Di Marco, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.