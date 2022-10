Serie C girone C, Giugliano-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla vuole strappare il primo successo stagionale in trasferta: dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C arrivata contro il Potenza, i biancazzurri affronteranno oggi pomeriggio il Giugliano (allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, ore 14:30) Finora al di fuori delle mura amiche della Nuovarredo Arena la Virtus ha ottenuto un pareggio contro la Turris e le sconfitte al cospetto di Monterosi e Foggia, pur mettendo in scena delle buone prestazioni nelle prime due partite citate. Ora si vuole invertire il trend, anche per dare seguito ai risultati in casa che finora hanno fruttato nove dei dieci punti conquistati in tutto.

I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2. Viscovo in porta, Zullo, Berman e Poziello invece formeranno la retroguardia. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra dovrebbero essere presenti Iglio e Oyewale; a centrocampo, al fianco di Gladestony, ci saranno Ceparano e Felippe. In attacco la coppia Salvemini-Piovaccari.

Antonio Calabro utilizzerà il consueto 3-4-3. Tra i pali Avella, in difesa ci sarà il solito trio Idda-Miceli-Caporale; a destra presente Pierno, mentre a sinistra Carella dovrebbe spuntarla su Cisco. In mediana non sarà presente Tchetchoua per infortunio, a sostituirlo dovrebbe essere Risolo che farà coppia con Giorno. Murilo e Maiorino invece saranno a supporto di Patierno in attacco.

Giugliano-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Zullo, Berman, Poziello; Iglio, Ceparano, Gladestony, Felippe, Oyewale; Salvemini, Piovaccari. All. Di Napoli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Giorno, Risolo, Carella; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.