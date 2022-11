Serie C girone C, Juve Stabia-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Vuole tornare a ruggire la Virtus Francavilla, attesa oggi pomeriggio dal difficile duello contro la Juve Stabia, allo stadio Menti (ore 17:30). Sono sei le partite senza vittorie per i biancazzurri, che per finora non hanno ancora vinto in trasferta (il bilancio attuale fuori casa è di due pareggi e quattro sconfitte). La Virtus vuole ripartire dalla reazione avuta nella ripresa contro l'Audace Cerignola, dove ha colto l'1-1 definitivo a firma di Leonardo Perez: la prestazione, come in altre occasioni, è stata fornita ma è mancato il guizzo per conquistare i tre punti. Tre punti che la squadra spera finalmente di portare in saccoccia.

La Juve Stabia dovrebbe essere schierata con il 4-3-3. In porta Barosi, dietro alla coppia di centrali composta da Cinaglia e Caldore; come terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, agiranno Maggioni e Mignanelli. Al fianco di Maselli, in mediana, dovrebbero trovare spazio Carbone e Scaccabarozzi, mentre D'Agostino e Pandolfi daranno supporto all'unica punta Santos.

3-5-2 invece per gli uomini guidati da Antonio Calabro. Tra i pali spazio ad Avella, protetto dal trio difensivo formato da Minelli, Miceli e Caporale. A destra c'è il rientro dalla squalifica di Pierno, a sinistra conferma per Cisco; Tchetchoua e Mastropietro giocheranno come interni di centrocampo ai lati di Giorno (che potrebbe prendere il posto di Risolo). In attacco la coppia Maiorino-Patierno.

Juve Stabia-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Cinaglia, Caldore, Mignanelli; Carbone, Maselli, Scaccabarozzi; D'Agostino, Santos, Pandolfi. All.Colucci.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Giorno, Mastropietro, Cisco; Maiorino, Patierno. All. Calabro.