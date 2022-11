Serie C girone C, Monopoli-Virtus Francavilla: ecco le probabili formazioni

Serie C Girone C

Esame Monopoli per la Virtus Francavilla, promossa nel derby contro il Taranto. Oggi pomeriggio i biancazzurri, allo stadio Veneziani (ore 17:30), vogliono confermarsi per mettere a segno la prima vittoria della stagione in trasferta: la squadra è motivata dall'ultimo successo, anche se il Monopoli è pronto a dare battaglia per uscire da un momento delicato (due le sconfitte incassate nelle ultime due gare).

La formazione guidata da Giuseppe Pancaro scenderà in campo con il 3-5-2. Vettorel in porta, dietro alla retroguardia formata da Fornasier, Drudi e Pinto (nell'inedito ruolo di braccetto). Sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, ci saranno Viteritti e Falbo; a centrocampo, assieme a De Risio e Vassallo, potrebbe esserci ancora Rolando. Riguardo l'attacco invece al fianco di Simeri potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Starita.

Antono Calabro potrebbe schierare i suoi di nuovo scegliendo il 4-3-2-1 visto domenica scorsa. Avella tra i pali, Idda e Miceli a formare la coppia di centrali con Pierno (che potrebbe spuntarla su Solcia) e Caporale come terzini. Risolo verso la conferma in cabina di regia, così come Di Marco e Mastropietro che rivestiranno i ruoli di interni di centrocampo; sulla trequarti c'è il ritorno di Maiorino, al fianco di Cisco. Patierno, infine, davanti.

Monopoli-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Fornasier, Drudi, Pinto; Viteritti, De Risio, Vassallo, Rolando, Falbo; Starita, Simeri. All. Pancaro.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-2-1): Avella; Pierno, Idda, Miceli, Caporale; Di Marco, Risolo, Mastropietro; Cisco, Maiorino; Patierno. All. Calabro.