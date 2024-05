Virtus Francavilla, derby playout con il Monopoli: serve vincere per rimanere in C

La Virtus Francavilla dovrà conquistare la permanenza in Serie C tramite i playout. Si tratta per una prima volta assoluta per il club della Città degli Imperiali, che in precedenza aveva sempre ottenuto la salvezza diretta, disputando i playoff in cinque occasioni. L'avversario dello spareggio salvezza sarà il Monopoli, per un derby pugliese sentito e divenuto ormai un classico del girone: probabilmente si tratta del confronto più importante finora tra le due formazioni.

I playout prevedono una partita di andata e una di ritorno. Il primo atto andrà in scena domenica 12 maggio alla Nuovarredo Arena alle ore 18:00, mentre domenica 19 si giocherà allo stadio Veneziani (ore 20:30). Per salvarsi la Virtus Francavilla dovrà vincere nell'arco delle due gare, sommando i due risultati; in caso di parità al termine dei due match a rimanere tra i professionisti sarà il Monopoli, al netto del miglior piazzamento in classifica.