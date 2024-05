Virtus di scena domenica a Monopoli: due vittorie nei precedenti al Veneziani

Assicurarsi una vittoria per poter restare in Serie C. Domenica 19 maggio la Virtus Francavilla affronterà il ritorno dei playout contro il Monopoli, allo stadio Veneziani (calcio d'inizio alle ore 20:30): dopo il pareggio per 1-1 acciuffato in extremis all'andata i biancazzurri saranno obbligati a battere i biancoverdi in modo da ottenere la salvezza, poiché gli stessi avversari potranno usufruire di due risultati su tre al netto del miglior piazzamento in classifica.

Nell'ultimo precedente a trionfare, andato in scena lo scorso 20 ottobre 2023, è stato il Monopoli ad avere la meglio per 3-0 grazie alla doppietta realizzata da Emanuele Santaniello (reti al 14' e al 50') e al sigillo di Ernesto Starita al 73'; si è trattata della terza sconfitta consecutiva tra le mura dello stadio barese, dopo quelle, entrambe per 1-0, incassate nel primo turno dei playoff 2022 e nel 2022/2023.

La Virtus Francavilla tuttavia ha già battuto due volte il Monopoli al Veneziani. Il primo novembre 2020 il club della Città degli Imperiali riuscì ad imporsi in rimonta per 3-1: dopo il gol dei padroni di casa firmata da Eyob Zambataro al 29', gli ospiti andarono a segno con Luca Sparandeo al 38', Leonardo Perez al 72' e l'autorete di Alessandro Bastrini al 91'. Più rilevante il successo nel primo turno dei playoff dell'annata 2017/2018, quando Anthony Partipilo regalò l'1-0 finale al 74' e la qualificazione al secondo turno (era l'11 maggio 2018).