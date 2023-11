La Virtus ancora a secco: il Monterosi si impone per 1-0 a Teramo

Serie C Girone C

Arriva un'altra sconfitta per la Virtus Francavilla, di fronte al Monterosi ultimo in classifica: la formazione guidata da Alberto Villa è stata battuta per 1-0 dalla squadra guidata dall'ex Roberto Taurino. Si è trattato del sesto ko nelle ultime sette partite per i biancazzurri, costretti per poco più di un tempo a giocare in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Yakubiv. Tuttavia hanno creato alcune occasioni da gol e si è mostrata propositiva, ma ancora una volta gli errori individuali hanno portato in dote una battuta d'arresto. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 12 punti in classifica, e questo punto il derby con il Brindisi di lunedì prossimo sarà ancora più importante.

La partita

Poche le emozioni nel primo tempo, anche se nel finale di frazione la partita è cambiata completamente: in appena un minuto Yakubiv si è fatto ammonire per due volte venendo di fatto espulso e lasciando in dieci i compagni di squadra; i padroni di casa hanno provato ad approfittarne con due tentativi nel giro di pochi minuti, firmati da Fantacci in acrobazia e da Silipo, ma Forte ha risposto presente.

Nel secondo tempo la Virtus si è resa pericolosa in occasione dell'azione orchestrata da Macca e rifinita da Biondi, che ha impegnato il portiere Rigon. La Virtus ha tenuto bene il campo e resistito alle sortite dei padroni di casa nonostante l'inferiorità numerica, ma al 74' i laziali hanno trovato il gol del vantaggio: Vano, subentrato in precedenza, ha approfittato di un errore in disimpegno per battere Forte. I biancazzurri provano il forcing negli ultimi minuti, Giovinco ha sfiorato la rete con una conclusione dalla distanza, poi Biondi ha calciato fuori sugli sviluppi di un corner.

Monterosi-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 29’st (Vano)

Monterosi: Rigon, Frediani (13’st Di Renzo), Ekuban (13’st Vano), Fantacci (37’st Di Francesco), Parlati, Piroli, Bittante, Sini, Altobelli, Mbende, Silipo (13’st Palazzino). A disp: Santilli, Coronas, Verde, Di Paolantonio, Costantino, Cinaglia, Giordani, Tartaglia, Perrotta, Tolomello, Ferreri. All. Taurino

Virtus Francavilla Calcio: Forte, De Marino (43’st Enyan), Biondi, Artistico (35’st Vantaggiato), Polidori (35’st Giovinco), Carella, Risolo, Nicoli, Yakubiv, Macca (22’st Latagliata), Accardi. A disp: Carretta, Lucatelli, Zuppel, Lo Duca, Serio, Martina, Fekete, Fornito. All. Villa

Arbitro: Sig. Alfredo Iannello di Messina (Gianmarco Macripò di Siena-Ionut Eusebiu Nechita di Lecco-Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino)

Note: Ammoniti: Altobelli, Mbende, Vano, Piroli (MO) Macca, Yakubiv, Nicoli, Forte (VF) Espulsi: Yakubiv (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla