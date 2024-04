Ultima trasferta a Picerno: pareggio a reti inviolate per il Brindisi

Pari e patta per il Brindisi al cospetto del Picerno. Allo stadio Curcio i biancazzurri hanno colto uno 0-0 che ha prolungato la striscia positiva a quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie di fila e un pareggio appunto, l'ottavo stagionale). Per il club adriatico ora, già retrocesso in Serie D, ci sarà da affrontare l'ultimo impegno allo stadio Fanuzzi contro la Turris.

Picerno-Brindisi, il tabellino

AZ PICERNO: Merelli, Pitarresi (74’ Ciko), Allegretto, Ceccarelli (64’ Santarcangelo), Gallo (84’ Graziani), Murano, Maiorino (64’ Petito), Esposito, Gilli, Guerra, Novella (64’ Pagliai). A DISPOSIZIONE: Esposito, Pagliai, Santarcangelo, Ciko, Petito, Biasol, Savarese, De Ciancio, Cadili, D’Agostino, Graziani. ALLENATORE: Emilio Longo.

BRINDISI: Saio, Monti, Speranza (64’ Labriola), Petrucci (88’ Martorelli), Bonnin, Valenti, Pinto, Calderoni, Trotta (64’ Vantaggiato), Falbo(94’ Fiiorentino), Bagatti (64’ Pagliuca). A DISPOSIZIONE: Antonino, Vona, Gorzelewski, Fiorentino, Vantaggiato, Bunino, Bellucci, Guida, Labriola, Spingola, Galazzini, Martorelli, Pagliuca, Zerbo. ALLENATORE: Losacco Nicola.

MARCATORI:

AMMONITI: 33’ Esposito (AZP), 35’ Bagatti (BRI), 47’ Monti (BRI), 67’ Guerra (AZP), 86’ Pinto (BRI)

ESPULSI:

RECUPERO PRIMO TEMPO:0’.

RECUPERO SECONDO TEMPO: 5’.

Fonte tabellino: comnunicato ufficiale Brindisi