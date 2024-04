Ultima trasferta a Picerno: il Brindisi alla ricerca della quarta vittoria di fila

Brindisi chiamato all'ultima trasferta della stagione. Nella serata di oggi i biancazzzurri saranno di scena allo stadio Curcio per affrontare il Picerno (ore 20:00) nella trentasettesima giornata del campionato di Serie C, girone C; sarà, come già accennato, l'ultimo impegno esterno per la formazione guidata da Nicola Losacco, già retrocessa in Serie D e che ha come unico obiettivo quello di salutare i professionisti facendo il meglio possibile.

Gli adriatici proveranno a conquistare il quarto successo di fila, dopo quelli contro Virtus Francavilla, Crotone e Sorrento. Il match di andata, giocato lo scorso 17 dicembre 2023, terminò 1-1.

Modulo 4-2-3-1 per la squadra guidata da Emilio Longo. Tra i pali Merelli, coppia di centrali formata da Gilli e Allegretto mentre Pagliai (a destra) e Guerra (a sinistra) verranno utilizzati come terzini; a centrocampo De Ciancio dovrebbe affiancare Pitarresi mentre sulla trequarti è pronto Santarcangelo supportato dagli esterni Albertini e D'Agostino. Murano unica punta.

Il Brindisi dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Saio in porta, dietro alla retroguardia composta da Merletti, Bonnin e Calderoni; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero strappare una conferma sia Valenti che Falbo mentre in mezzo al campo Petrucci dovrebbe essere affiancato da Martorelli e Pinto. Davanti ancora spazio a Pagliuca con Trotta a completare il reparto.

Picerno-Brindisi, le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; Albertini, Santarcangelo, D'Agostino, Murano. All. Longo.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Merletti, Bonnin, Calderoni; Valenti, Martorelli, Petrucci, Pinto, Falbo; Pagliuca, Trotta. All. Losacco.