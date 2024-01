La Virtus va di nuovo ko: biancazzurri battuti per 3-0 dal Picerno

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Picerno

Il 2024 della Virtus Francavilla inizia con una sconfitta: allo stadio Curcio la formazione guidata da Roberto Occhiuzzi ha subito un 3-0 per mano del Picerno, che ha inflitto così l'undicesima sconfitta stagionale.

Ad aprire le danze è stato l'ex di turno, Maiorino, andato a segno al 7' con un colpo di testa; nella ripresa i rossoblù hanno colpito una traversa su tentativo di Esposito, raddoppiando i conti subito dopo grazie al sigillo di Murano, abile a battere Forte in situazione di uno contro uno (59').Il tris dei padroni di casa è arrivato nell'ultima parte di gara, all'80', quando Esposito ha approfittato di un retropassaggio sbagliato di Monteagudo per insaccare il pallone e chiudere definitivamente la gara. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 17 punti in classifica.

Picerno-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 7’pt Maiorino, 14’st Murano, 35’st Esposito (PI)

Az Picerno: Summa, Pagliai, Allegretto, Ceccarelli (12’st Albadoro), Gallo (39’st Santarcangelo), Murano (29’st Ciko), Maiorino (12’st Graziani), Esposito (39’st Pitarresi), Gilli, Guerra, De Ciancio. A disp: Merelli, Esposito, Garcia, Biasiol, Savarese, Diop, Novella. All. Longo

Virtus Francavilla Calcio: Forte, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Di Marco, Artistico, Polidori, Carella, Accardi (15’st Dutu), Ingrosso (29’st De Marino), Fornito (23’st Giovinco). A disp: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Nicoli, Vapore, Cardoselli. All. Occhiuzzi

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri (Marco Toce di Firenze-Markiyan Voytyuk di Ancona-Adolfo Baratta di Rossano)

Note: Ammoniti: Gallo, Esposito, Allegretto (PI)

Recupero: 2’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla