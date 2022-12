Serie C girone C, Picerno-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

In cerca della prima vittoria stagionale in trasferta, che potrebbe rappresentare una svolta a livello psicologico per la squadra. La Virtus Francavilla, oggi pomeriggio, scenderà in campo allo stadio Curcio per sfidare il Picerno. Sarà la seconda sfida consecutiva fuori casa per i biancazzurri, reduci dalla sconfitta di Catanzaro e desiderosi di invertire il trend ottenuto al di fuori delle mura della Nuovarredo Arena: di fronte ci sarà una formazione che ha all'attivo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi.

La formazione guidata da Emilio Longo scenderà in campo con il 4-3-2-1. Crespi in porta protetto dalla coppia di centrali Ferrani-Garcia; come terzini, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero esserci Pagliai e Guerra. Dettori e De Ciancio presidieranno la mediana mentre il sulla trequarti presenti Reginaldo, Kouda ed Esposito a supporto dell'unica punta Diop.

Antonio Calabro punterà sul 3-5-2. Avella tra i pali, dietro allla retroguardia composta da Minelli, Miceli e Idda; a sinistra, al posto dello squalificato Caporale, dovrebbe essere adattato Pierno con Solcia sul versante opposto. Macca e Cardoselli viaggiano verso la conferma a centrocampo al fianco di Risolo, che svolgerà le mansioni di regista. In attacco rientreranno dal primo minuto sia Maiorino che Patierno.

Picerno-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; Dettori, De Ciancio; Reginaldo, Kouda, Esposito; Diop. All.Longo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Minelli, Miceli, Idda; Solcia, Macca, Risolo, Cardoselli, Pierno; Maiorino, Patierno. All. Calabro.