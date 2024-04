Pari senza reti a Potenza: Virtus Francavilla ai playout, sarà sfida al Monopoli

Lo 0-0 raccolto allo stadio Viviani contro il Potenza sancisce la partecipazione della Virtus Francavilla ai playout. Nell'ultima giornata della regular season del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri hanno raccolto quel punto che serviva ad accedere agli spareggi salvezza, dove dovranno affrontare il Monopoli in un sentito derby pugliese.

La Virtus Francavilla ha chiuso il campionato al terzultimo posto a quota 35 punti, a pari merito con il Monterosi che ha vinto contro il Foggia ma che è in svantaggio negli scontri diretti. Di otto vittorie, undici pareggi e diciannove sconfitte lo score finale della formazione allenata da Alberto Villa. Il match di andata contro il Monopoli si giocherà domenica 12 maggio, ritorno previsto una settimana dopo.

Potenza-Virtus Francavilla, il tabellino

Potenza: Alastra, Maddaloni (17’st Hristov), Armini, Steffè (17’st Castorani), Caturano, Di Grazia (27’st Rossetti), Sbraga, Saporiti, Volpe, Candellori, Hadziosmanovic. A disp: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Maisto, Pace, Ragone, Burgio, Spaltro, Paura. All. De Giorgio

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Di Marco, Artistico, Neglia (32’st Polidori-40’st Contini), Dutu, Izzillo, Laaribi, Ingrosso (45’st Nicoli). A disp: Lucatelli, Castiglia, De Marino, Molnar, Carella, Risolo, Macca, Accardi, Cardoselli, Garofalo. All. Villa

Arbitro: Simone Galipò di Firenze (Matteo Pressato di Latina-Alessandro Boggiani di Monza-Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia)

Note: Ammoniti: Steffè, Hadziosmanovic (PO) Gasbarro, Laaribi, Artistico (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla