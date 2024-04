Serie C, la designazione arbitrale per il match Potenza-Virtus Francavilla

Il Sig. Simone Galipò della sezione AIA di Firenze sarà l’arbitro di Potenza-Virtus Francavilla Calcio di sabato 27 aprile 2024 alle ore 18.30, valevole per la trentottesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Matteo Pressato della sezione di Latina e Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza. Quarto Ufficiale il sig. Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Firenze dirigerà per la seconda volta i biancazzurri. L’unico precedente risale alla stagione 2021/2022 nella quale diresse Virtus Francavilla Calcio-Taranto in Coppa Italia di C (terminata 2 a 0 con 4 ammonizioni ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Galipò 70 presenze in serie C (19 nel girone A, 17 nel girone B, 29 nel girone C, 2 nei playoff di serie C e 3 in Coppa Italia di C); 418 le ammonizioni comminate (110 nel girone A, 105 nel girone B, 173 nel girone C, 11 nei playoff di serie C e 19 in Coppa Italia di C), 20 espulsioni (13 rossi diretti e 7 doppie ammonizioni) e 29 rigori assegnati (10 nel girone A, 4 nel girone B, 13 nel girone C, 1 nei playoff di serie C e 1 in Coppa Italia di C)).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla