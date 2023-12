Serie C, la designazione arbitrale per il match Sorrento-Brindisi

Serie C Girone C

Sorrento-Brindisi, match valido per la diciassettesima giornata di Campionato di Serie C Girone C, in programma per Domenica 10 Dicembre alle ore 16.15 presso lo stadio “Alfredo Viviani”, sarà diretto dal Signor Alessandro Silvestri della sezione di Roma1.

Assistenti di gara il Signor Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia e il Signor Marco Roncari della sezione di Vicenza; quarto ufficiale il Signor Alessandro Gervasi della sezione di Cosenza.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi