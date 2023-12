Sorrento-Brindisi, aperta la prevendita per il settore ospiti

Serie C Girone C

SS Brindisi FC comunica che è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello stadio "Alfredo Viviani" di Potenza per il match con il Sorrento in programma per Domenica 10 Dicembre alle ore 16.15.

I biglietti saranno acquistabili sino alle 19.00 di Sabato 9 Dicembre sul sito www.go2.it e nei punti vendita Go2 autorizzati al costo di 15€ più i diritti di prevendita.

Il giorno del match il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, pertanto si invitano espressamente i tifosi a non recarsi allo stadio "Viviani" senza il titolo di accesso già acquistato.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi