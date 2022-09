Serie C girone C, Turris-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Prima stagionale in trasferta per la Virtus Francavilla, che stasera sarà impegnata contro la Turris allo stadio Liguori (ore 20:30). Un esordio su un campo storicamente difficile, dove i biancazzurri non hanno mai vinto: due le sconfitte, entrambe per 1-0, nei precedenti in Serie C mentre nel campionato di Serie D 2015/2016 la Virtus riuscì ad ottenere un pareggio per 0-0. La gara segnerà l'inizio della nuova avventura di Antonio Calabro sulla panchina del club della Città degli Imperiali, dopo il ritorno formalizzato lo scorso maggio; di fronte ci sarà Pasquale Padalino, tecnico che ha sostituito Massimiliano Canzi, esonerato la scorsa settimana.

3-4-3 in vista per i corallini. Perina tra i pali, difesa formata da Manzi, Frascatore e Boccia; in mezzo Ardizzone e Acquadro, mentre le fasce verranno occupate da Ercolano e Contessa. Al fianco di Santaniello, nel ruolo di centravanti, ci saranno Giannone e Leonetti.

La Virtus Francavilla dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3 quasi speculare a quello dell'avversario. Di fronte al portiere Avella ci sarà la solita retroguardia composta da Idda, Miceli e Caporale; sugli esterni presenti Carella (a destra) e Pierno (a sinistra), mentre in mezzo ci saranno Giorno e Risolo. Murilo e Maiorino supporteranno Perez, che dovrebbe essere preferito ad Ekuban per la sostituzione dello squalificato Patierno.

Turris-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi,Frascatore, Boccia; Ercolano, Ardizzone, Acquadro, Contessa; Giannone, Santaniello, Leonetti. All.Padalino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Giorno, Risolo, Pierno; Murilo, Perez, Maiorino. All.Calabro.