Serie C girone C, Virtus Francavilla-Audace Cerignola: le probabili formazioni

Vincere per uscire da un momento non semplice e tornare ad esultare dopo cinque partite. Reduce dal pari in trasferta contro il Potenza (2-2), la Virtus Francavilla proverà a tornare al successo nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola di oggi pomeriggio. La gara si giocherà alla Nuovarredo Arena, alle ore 17:30. I biancazzurri stanno mostrando dei progressi, anche se appunto stanno mancando i tre punti: l'occasione buona può essere rappresentata da questo impegno casalingo, anche se di fronte ci sarà una delle rivelazioni del girone C della Serie C.

Antonio Calabro potrebbe optare per il 3-4-3. Avella in porta, in difesa invece dovrebbe tornare titolare Miceli che sarà affiancato da uno tra Minelli e Idda e da Caporale; a centrocampo, al fianco di Risolo, potrebbe esserci ancora Di Marco mentre sulle fasce (rispettivamente a destra e a sinistra) saranno presenti Cisco ed Enyan, quest'ultimo in ballottaggio con Carella. Davanti Patiernno sarà supportato da Murilo e Maiorino.

Modulo 3-5-2 invece per la formazione guidata da Michele Pazienza. Saracco difenderà la porta, dietro la retroguardia composta da Allegrini, Blondett e Ligi. D'Ausilio e Russo occuperanno le corsie esterne, in mezzo sarà dato spazio a Capomaggio, Tascone e Sainz-Maza; a formare il tandem offensivo ci penseranno D'Andrea e Malcore.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Miceli, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, Enyan; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco, Allegrini, Blondett, Ligi; D'Ausilio, Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza, Russo; D'Andrea, Malcore. All. Pazienza.