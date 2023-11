Serie C, biglietti per Virtus Francavilla-Brindisi: tutte le informazioni

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Brindisi, in programma lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.30, sarà attiva a partire da domani mattina ore 10.00 presso la sede in Via per Ceglie.

Sarà inoltre attiva la PROMO TESSERATI VIRTUS: per tutti i tesserati Virtus Francavilla l’ingresso sarà GRATUITO mentre per i componenti dello stesso nucleo familiare (padre e madre) sarà applicata la tariffa RIDOTTO SOCIETA’.

(A titolo esemplificativo: un bambino tesserato con il settore giovanile Virtus ha l’ingresso gratuito, la mamma ed il papà pagano il biglietto ridotto.)

SI RICORDA CHE COLORO CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL SECONDO MINI ABBONAMENTO, DOVRANNO ACQUISTARE IL BIGLIETTO IN QUANTO QUESTA GARA NON E’ INCLUSA. GLI ABBONAMENTI STAGIONALI SONO VALIDI.

La sede in via per Ceglie sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 24 novembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Sabato 25 novembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Domenica 26 novembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Lunedì 27 novembre 2023: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.15

SI RICORDA INOLTRE CHE, COME DA DISPOSIZIONI DI ORDINE PUBBLICO, SIA PER L’ACQUISTO DEI TAGLIANDI CHE PER L’INGRESSO ALLO STADIO E’ NECESSARIO PRESENTARE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ’ VALIDO

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 +1.50 € (diritto di prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Intero: € 18.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

IN AGGIUNTA AL TAGLIANDO SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE IL “TICKETING HOSPITALITY” AL PREZZO DI € 3,50 + 1,50 € (diritto di prevendita), con il quale sarà possibile accedere all’area hospitality per gustare bevande e piacevoli prodotti gastronomici.

– CURVA SUD:

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

– SETTORE OSPITI:

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI FINO ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 26/11/2023 NEL NUMERO MASSIMO DI 250 ED ESCLUSIVAMENTE PER I POSSESSORI DI FIDELITY CARD DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO.

BIGLIETTO UNICO: € 10.00 + € 1.50 (DIRITTO DI PREVENDITA)

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI ONLINE O PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO “VIVATICKET”. SI RACCOMANDA A TUTTI I TIFOSI OSPITI DI NON RECARSI A FRANCAVILLA FONTANA SENZA AVER ACQUISTATO IL BIGLIETTO IN QUANTO NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I TAGLIANDI PRESSO LO STADIO.

INFO ACCESSO STADIO:

SI RACCOMANDA INFINE, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 19.15

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla