Serie C girone C, Virtus Francavilla-Catanzaro: le probabili formazioni

Stasea alla Nuovarredo Arena arriva il Catanzaro già promosso in Serie B, con la Virtus Francavilla che vuole regalare una gioia ai propri tifosi cercando un'autentica impresa. Nel match che si giocherà alle ore 20:30, i biancazzurri avranno l'obbiettivo di ricominciare la marcia dopo la sconfitta a Pescara, per ottenere un posto in vista dei playoff; la sfida si preannuncia affascinante ma tutt'altro che semplice visto che il Cantanzaro intende macinare ancora record su record nonostante l'obbiettivo già raggiunto. Dal canto suo la Virtus, specialmente tra le mura amiche, è una squadra capace di esaltarsi negli appuntamenti che contano.

La formazione guidata da Antonio Calabro dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3. Romagnoli potrebbe ritornare tra i pali, protetto dalla difesa formata da Minelli, Idda (al ritorno da titolare) e Caporale; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Cisco (in vantaggio su Pierno) e De Marino, mentre in mediana Di Marco sostituirà lo squalificato Macca. Nel tridente offensivo ci sono possibilità del rientro di Patierno affiancato da Maiorino e Murilo.

3-5-2 invece per i giallorossi. Fulignati in porta, Scognamillo, Fazio e Gatti a formare la retroguardia che dovrà fare a meno di Martinelli e Brighenti; a destra presente Situm, sul versante opposto ci sarà invece Tentardini. A centrocampo agiranno Sounas, Pontisso e Verna, mentre davanti Curcio darà supporto al capocannoniere del girone Iemmello.

Virtus Francavilla-Catranzaro, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Fazio, Gatti; Situm, Sounas, Pontisso, Verna, Tentardini, Curcio, Iemmello. All. Vivarini.