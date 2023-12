Botta e risposta tra Polidori e Malcore: Virtus Francavilla-Cerignola finisce 3-3

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla va vicinissima alla vittoria ma in pieno recupero subisce il 3-3 da parte dell'Audace Cerignola, al termine di una gara ben interpretata dagli uomini di Roberto Occhiuzzi che, sotto di due gol, sono stati capaci di ribaltare tutto e andare in vantaggio grazie ad un super Alessandro Polidori, autore di una doppietta su rigore; due i penalty trasformati anche da Giancarlo Malcore, che ha firmato il definitivo pareggio. Espulsi nel finale Andrea Risolo e Juan Monteagudo. La Virtus Francavilla è salita così a 17 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Carella, Macca, Risolo, Di Marco, Biondi; Giovinco, Polidori.

AUDACE CERIGNOLA (4-2-3-1): Krapikas, Coccia, Bianco, Gonnelli, Russo; Tascone, Ruggiero; D'Andrea, D'Ausilio, Leonetti; Malcore.

Il primo tempo

Avvio di gara intenso, con la Virtus pronta a pressare in avanti l'avversario e a verticalizzare. Al 6' De Marino ha sfiorato la traversa colpendo al volo, su un'azione corale sviluppata nell'area di rigore; la replica degli ospiti è arrivata a seguito di un corner, dove Bianco da fuori area ha provato il tiro non trovando lo specchio della porta. I padroni di casa sono partiti meglio, riuscendo a trovare sbocchi sulle corsie esterne, anche grazie alla posizione defilata di Macca,ad agire come un attaccante esterno e a quella di De Marino che da braccetto difensivo ha spinto molto in avanti. Al 16' la prima vera occasione della sfida è stata dell'Audace Cerignola: Malcore, su una acrobazia, ha costretto Forte ad un vero e proprio miracolo. La Virtus ha provato a controllare la gara, puntando sulla densità della mediana, lì dove l'Audace è apparso in difficoltà, tanto che ha più volte utilizzato i palloni lunghi.

Ma al 28' è giunto l'episodio che ha dato una scossa alla partita: in piena area di rigore biancazzurra l'arbitro ha ravvisato un tocco di mano di un calciatore di casa assegnando un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Malcore. Aver sbloccato la gara ha dato sicurezza agli ofantini, abili nel triangolare con le ali, piazzate molto larghe nell'ultimo quarto di campo. Poco dopo la formazione guidata da Ivan Tisci ha trovato il raddoppio con Ruggiero, che non ci ha pensato due volte a ribadire in rete una respinta del portiere Forte. La Virtus non si è data per vinta e ha continuato a spingere, guadagnando a sua volta un rigore per fallo su Biondi: sul dischetto si è presentato Polidori, che ha spiazzato Krapikas per accorciare le distanze.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola, il racconto della ripresa

La Virtus è partita subito forte, tenendo il baricentro alto. Dopo pochissimi minuti Polidori si è inserito in area e ha lasciato partire un sinistro di prima terminato fuori. L'Audace Cerignola è rimasto schiacciato nella propria metà campo, mentre i padroni di casa palleggiavano alla ricerca del pareggio. Pareggio che è arrivato al 54': dopo un cross dalla sinistra Polidori ha provato ad addomesticare il pallone, terminato poi sui piedi di Giovinco che di piatto ha battuto Krapikas. L'atteggiamento proattivo e bellicoso della Virtus è stato premiato al 59', quando Coccia ha toccato con il braccio la sfera in area: ancora Polidori, dagli undici metri, ha catechizzato Krapikas per la doppietta personale e il sorpasso che ha fatto esplodere la Nuovarredo Arena.

Dopo l'ingresso di Fornito per Giovinco la Virtus Francavilla è passata ad un 3-5-2 più coperto, nel quale Macca ha agito da seconda punta a supporto di Polidori: tuttavia i padroni di casa non hanno rinunciato a spingere in avanti. Proprio Macca ha imbeccato Biondi per un tiro da fuori area, respinto da Krapikas, che poco dopo si è dovuto immolare per impedire il 4-2 a Polidori da due passi. Ad andare vicino alla marcatura successivamente è stato Fornito con un sinistro al volo spentosi sul fondo.

Nel finale Risolo ha commesso un intervento fuori tempo su Russo vedendosi sventolare il secondo giallo e quindi venendo espulso: L'Audace Ceringola ha quindi intrapreso un forcing con 4-2-4 a trazione anteriore: Forte ha compiuto un altro miracolo su Malcore, che poteva essere il preludio alla fine della gara. Ma al 97' Monteagudo ha respinto con un braccio un tiro avversario, sbattuto sulla traversa: l'arbitro ha espulso il difensore e assegnato un rigore all'Audace Cerignola, trasformato da Malcore per il 3-3 finale.