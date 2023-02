Serie C girone C, Virtus Francavilla-Crotone: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Servirà una Virtus Francavilla combattiva e determinata in vista del match di oggi alla Nuovarredo Arena: nel pomeriggio, alle ore 14:30, è fissata la gara contro il Crotone secondo in classifica e deciso a tenere viva la corsa al primo posto occupato dal Catanzaro. Una gara ostica, un altro appuntamento di prestigio per i biancazzurri che di fronte alle cosiddette big si sono sempre esaltati; la Virtus vuole conquistare punti salvezza e per farlo punterà sul fattore casa: tra le mura amiche è imbattuta da otto gare, dove sono arrivati un pareggio e sette successi di fila.

Di Marco e Risolo, due elementi chiave del gioco di Antonio Calabro, saranno out per squalifica. Il modulo dovrebbe restare il 3-4-3, con Avella in porta protetto dal trio difensivo composota da Minelli, Idda e Caporale. Cisco e Pierno occuperanno le fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mezzo sono pronti Macca e Tchetchoua; in attacco Patierno verrà supportato da Murilo e Maiorino.

4-3-3 per gli uomini guidati da Lamberto Zauli, che ha sostituito l'esonerato Franco Lerda. Tra i pali presente Dini, dietro al tandem di centrali Cuomo-Golemic; Calapi agirà come terzino destro, sull'altro versante ci sarà invece Giron; accanto a Petriccione, che occuperà la cabina di regia, presenti Vitale e Awua, mentre il centravanti Gomez avrà ai suoi lati Chiricò e D'Ursi.

Virtus Francavilla-Crotone, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Macca, Tchetchoua, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

CROTONE (4-3-3): Dini; Calapai, Cuomo, Golemic, Giron; Vitale, Petriccione, Awua; Chiricò, Gomez, D'Ursi. All. Zauli.