Serie C girone C, Virtus Francavilla-Fidelis Andria: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Derby pugliese per la Virtus Francaivlla, dopo la sconfitta esterna contro il Monterosi di una settimana fa: oggi pomeriggio, alla Nuovarredo Arena, arriverà la Fidelis Andria (calcio d'inizio alle ore 17:30). Lo score ottenuto finora dai biancazzurri tra le mura amiche è positivo, con due successi conquistati ai danni di Messina e Gelbison; tuttavia di fronte ci sarà una formazione alla caccia di punti e che utilizzerà la sua filosofia di calcio propositiva per cercare il primo successo stagionale.

Antonio Calabro potrebbe optare per il 3-4-3: Avella in porta, protetto dalla consueta retroguardia composta da Idda, Miceli e Caporale; sulle corsie esterne pronti Pierno e Carella, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre in mediana dovrebbero trovare spazio ancora Giorno e Tchetchoua. Capitolo attacco: Patierno può essere affiancato da Maiorino e Murilo, che di conseguenza tornerebbero titolari. Il tecnico della Virtus valuterà le condizioni dell'attaccante brasiliano, se non sarà al massimo della condizione Ekuban o Risolo (il modulo diverrebbeo nel secondo caso un 3-5-2) sono delle opzioni per occupare il suo posto.

Il tecnico dei federiciani Mirko Cudini punterà sul 4-3-3. Tra i pali presente Zamarion, la coppia di centrali Milillo-Dalmazzi sarà affiancata dai terzini Fabriani (a destra) e Mariani (a sinistra). Arrigoni presidierà la cabina di regia coadiuvato dagli interni Urso e Candellori; in attacco al centro agirà Sipos, mentre come ali giocheranno Pavone e Bolsius.

Virtus Francavilla-Fidelis Andria, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Giorno, Tchetchoua, Carella; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Zamarion; Fabriani, Milillo, Dalmazzi, Mariani; Urso, Arrigoni, Candellori; Pavone, Sipos, Bolsius. All. Cudini.