La Virtus Francavilla ritrova il sorriso dopo due mesi: battuto 1-0 il Foggia

Serie C Girone C

Dopo praticamente due mesi dall'ultima volta (2-0 sul Brindisi) la Virtus Francavilla ha ritrovato la vittoria: alla Nuovarredo Arena i biancazzurri hanno avuto la meglio sul Foggia per 1-0, come un anno fa, quando a decidere la sfida del 14 gennaio 2023 fu Cosimo Patierno. Per la formazione guidata da Roberto Occhiuzzi è stata la quinta Al 35' Artistico ha insaccato un colpo di testa su preciso assist dalla sinistra di Ingrosso: per l'attaccante si è trattato dell'ottavo centro stagionale. Ancora decisivo, in più occasioni, il portiere Branduani. La Virtus Francavilla, al secondo risultato utile di fila dopo il pareggio a Crotone, è salita a quota 21 punti in classifica.

