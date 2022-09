Serie C girone C, Virtus Francavilla-Gelbison: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Virtus Francavilla attesa dall'impegno contro la Gelbison di oggi pomeriggio, alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio alle ore 17:30). Dopo la sconfitta esterna contro il Foggia, i biancazzurri vogliono ritornare a muovareuna classifica che finora conta quattro punti; bisognerà essere bravi a scardinare la fase difensiva avversaria senza però abbassare la concentrazione.

Confermato il modulo 3-4-3 per gli uomini guidati da Antonio Calabro. In porta ci sarà Avella dietro al trio difensivo Idda-Miceli-Caporale; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero esserci Carella (in vantaggio su Cisco) e Pierno. A centrocampo sia Giorno che Tchetchuoa possono ancora partire dal primo minuto. In avanti, assieme a Patierno e Murilo, possibile maglia da titolare per Perez con Maiorino pronto a subentrare a gara in corso.

La formazione guidata da Gianluca Esposito dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Vitale tra i pali, mentre Gilli, Bonalumi e Cargnelutti formeranno la retoguardia. In mediana, a dirigere le operazioni, ci sarà Fornito che sarà coadiuvato da Citarella e Nunziante; sulla fascia destra potrebbe trovare spazio Onda con Loreto sul versante opposto. De Sena e Sorrentino formeranno il tandem offensivo.

Virtus Francavilla-Gelbison, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Giorno, Tchetchoua, Pierno; Perez, Patierno, Murilo. All. Calabro.

GELBISON (3-5-2): Vitale; Gilli, Bonalumi, Cargnelutti; Onda, Citarella, Fornito, Nunziante, Loreto; De Sena, Sorrentino. All. Esposito.