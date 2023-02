Serie C girone C, Virtus Francavilla-Giugliano: le probabili formazioni

Serie C Girone C

La vittoria sul Monterosi e il pareggio nel derby con la Fidelis Andria hanno dato linfa alla classifica della Virtus Francavilla, alla caccia del terzo risultato utile di fila: oggi pomeriggio alla Nuovarredo Arena arriverà il Giugliano (ore 17:30) per una sfida che ha in palio punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Un successo allontanerebbe i biancazzurri dalle zone calde della classifica e li metterebbero pienamente in gioco per un posto nella griglia playoff. Un dato emerge lato Virtus: la squadra guidata da Antonio Calabro è imbattuta tra le mura amiche da sette partite (un pari e sei vittorie consecutive).

I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. Avella tra i pali, dietro al terzetto difensivo Minelli-Idda-Caporale. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Cisco e Pierno (al posto di De Marino), mentre in mezzo, al fianco di Risolo, potrebbe esserci spazio per Macca. L'attacco verrà composto da Murilo e Maiorino al supporto di Patierno.

3-5-2 invece per gli ospiti. Sassi in porta, Scognamiglio, Biasol e Poziello in difesa. A comporre la mediana dovrebbero esserci Felippe ed Eyango al fianco di Gladestony, le corsie esterne invece verranno presiedute da Rondinella (a destra) e Oyewale (a sinistra). Davanti agirà la coppia formata da Piovaccari e Sorrentino.

Virtus Francavilla-Giugliano, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Macca, Risolo, Pierno; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Scognamiglio, Biasol, Poziello; Rondinella, Felippe, Gladestony, Eyango, Oyewale; Piovaccari, Sorrentino. All. Tatomir (Di Napoli squalificato).