Serie C, Virtus Francavilla-Juve Stabia: le informazioni sulla vendita dei biglietti

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Juve Stabia, in programma domenica 21 aprile 2024 alle ore 20.00, sarà attiva a partire da domani mattina ore 9.30 presso la sede alla Nuovarredo Arena (via per Ceglie Messapica lato Tribuna Centrale).

SI RICORDA CHE I MINI ABBONAMENTI SONO VALIDI

TUTTI I POSSESSORI DELL’ABBONAMENTO STAGIONALE (VALIDO PER L’INTERO CAMPIONATO) POSSONO RITIRARE IL PROPRIO BIGLIETTO OMAGGIO PER LA GARA CONTRO LA JUVE STABIA PRESSO LA BIGLIETTERIA DELLA NUOVARREDO ARENA (LATO TRIBUNA CENTRALE), NECESSARIO PER ACCEDERE ALLO STADIO, IN VIRTU’ DEL FATTO CHE LA SOCIETA’ NON EFFETTUERA’ LE GIORNATE FORZA VIRTUS.

SARA’ POSSIBILE L’ACQUISTO ONLINE SULLA PIATTAFORMA VIVATICKET AL LINK: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/virtus-francavilla-juve-stabia/234186

La sede in via per Ceglie sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 19 aprile 2024: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 20 aprile 2024: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica 21 aprile 2024: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (Dalle 15.30 fino alla fine del primo tempo sarà possibile acquistare i tagliandi presso la precedente sede in via per Ceglie).

PREZZI:

TRIBUNA CENTRALE

Tribuna Centrale Vip

Biglietto Intero: € 30.50 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 25.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 25.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 25.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 18.50 +1.50 € (diritto di prevendita)

Nel SETTORE VIP il TICKET HOSPITALITY E’ INCLUSO NEL PREZZO D’ACQUISTO DEL TAGLIANDO, con il quale sarà possibile accedere all’area riservata per gustare bevande e piacevoli prodotti gastronomici.

Tribuna Centrale Superiore

Biglietto Intero: € 20.50 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 17.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 17.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 17.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 12.50 +1.50 € (diritto di prevendita)

Tribuna Centrale Inferiore

Biglietto Intero: € 15.50 + 1.50 (diritto prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 12.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 9.50 +1.50 € (diritto di prevendita)

NEI SETTORI SUPERIORE E INFERIORE, IN AGGIUNTA AL TAGLIANDO, SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE IL SINGOLO “TICKETING HOSPITALITY” AL PREZZO DI € 3,50 + 1,50 € (diritto di prevendita) oppure il CARNET DI 6 PARTITE PER “L’AREA HOSPITALITY” AL PREZZO DI 28,50 € + 1,50 € (diritto di prevendita), con il quale sarà possibile accedere all’area riservata per gustare bevande e piacevoli prodotti gastronomici.

DISTINTI

Biglietto Intero: € 18.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 15.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 10.50 + 1.50 € (diritto di prevendita)

TRIBUNA COPERTA

Biglietto Intero: € 12.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 8.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 6.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

CURVA SUD

Biglietto Intero: € 10.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Over 70 (Per tutti coloro che hanno già compiuto 70 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Under 15 (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 15 anni): 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Donne: 7.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

Ridotto Baby (Per tutti coloro che non hanno già compiuto 10 anni): 5.00 + 1.50 € (diritto di prevendita)

SETTORE OSPITI

I TAGLIANDI PER LA TIFOSERIA OSPITE SARANNO ACQUISTABILI FINO A SABATO 20/4/2024 ED ESCLUSIVAMENTE NEL SETTORE OSPITI

BIGLIETTO UNICO: € 10.00 + € 1.50 (DIRITTO DI PREVENDITA)

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO “VIVATICKET”. SI RACCOMANDA A TUTTI I TIFOSI OSPITI DI NON RECARSI A FRANCAVILLA FONTANA SENZA AVER ACQUISTATO IL BIGLIETTO IN QUANTO NON SARA’ POSSIBILE ACQUISTARE I TAGLIANDI PRESSO LO STADIO.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla