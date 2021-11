Serie C girone C: Virtus Francavilla-Latina, la cronaca testuale dell'incontro

Girone C

Alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla affronterà oggi il Latina, nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Paganese, mentre nello scorso weekend la formazione allenata da Daniele Di Donato ha ottenuto tre punti contro la Fidelis Andria.

La Virtus Francavilla ha finora raccolto 17 punti ottenendo 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte; il bilancio dei nerazzurri finora è di 11 punti (3 successi, 2 pareggi e 7 ko). Prima di questo confronto le due formazioni non si sono mai affrontante. L'arbitro dell'incontro sarà Federico Longo della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Khaled Bari della sezione di Sassari e Alessandro Maninetti della sezione di Lovere. Quarto uomo Marco Russo della sezione di Torre Annunziata.

Tra i padroni di casa saranno assenti per squalifica il tecnico Roberto Taurino e gli attaccanti Leonardo Perez e Cosimo Patierno; il Latina invece dovrà fare a meno dei centrocampisti Stefano Amadio (due turni di squalifica) e Christian Barberini (un turno). Di seguito le probabili formazini dell'incontro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Delvino, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Maiorino, Ventola. All. Sportillo (Taurino squalificato).

LATINA (3-5-2): Cardinali; Celli, Esposito, Giorgini;Teraschi, Tessiore, Marcucci, Di Livio, Atiagli; Jefferson, Carletti. All. Di Donato.