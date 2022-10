Serie C girone C, Virtus Francavilla-Latina: le probabili formazioni

La Virtus Francavilla ha l'occasione per riscattare la sconfitta di sabato scorso contro il Giugliano, ad Avellino: i biancazzurri oggi pomeriggio affronteranno il Latina nella gara valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C (calcio d'inizio alle ore 17:30). La Virus nel proprio stadio è a bottino pieno, avendo messo in tasca tre vittorie di fila ai danni di Messina, Gelbison e Fidelis Andira; si cercherà dunque il poker in modo da prepararsi in vista delle sfide complicate della settmana prossima contro Crotone e Avellino.

Antonio Calabro dovrebbe lanciare i suoi con il 3-4-3. Tra i pali ci sarà Avella, protetto dalla retroguardia composta da Idda, Miceli e Caporale. Sulla fascia destra spazio a Pierno, sul versante opposto Carella potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Accanto a Giorno, in mediana, Risolo dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Cardoselli; Patierno agirà da centravanti supportato da Murilo e Maiorino.

3-5-2 invece per la formazione guidata da Daniele Di Donato. Cardinali in porta, dietro alla linea difensiva formata da De Santis, Esposito e Giorgini. A centrocampo assieme ad Amadio ci saranno Tessiore e Di Livio, mentre le corsie esterne potrebbero essere occupate da Sannipoli e Carrisoni. Davanti il tandem Fabrizi-Margiotta.

Virtus Francavilla-Latina, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Avella; Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Giorno, Risolo, Carella; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

LATINA (3-5-2): Cardinali, De Santis, Esposito, Giorgini; Sannipoli, Tessiore, Amadio,Carrisoni; Fabrizi, Margiotta. All. Di Donato.