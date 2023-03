Serie C girone C, Virtus Francavilla-Monopoli: le probabili formazioni

In quello che può definirsi come uno degli appuntamenti classici del girone C della Serie C, la Virtus Francavilla oggi pomeriggio ospiterà il Monopoli in un atteso derby pugliese che andrà in scena alla Nuovarredo Arena (ore 17:30): come sottolineato dal tecnico Antonio Calabro nella conferenza stampa di vigilia i biancazzurri vogliono regalare una vittoria ai tifosi, che si stanno mobilitando per raccogliere quanto più pubblico possiibile allo stadio, in modo da lasciarsi alle spalle definitivamente la sconfitta contro il Taranto. Di fronte ci sarà ancora una volta una formazione reduce da un cambio allenatore, dato che Giuseppe Pancaro è stato sostituto da Giacomo Ferrari a inizio settimana.

La Virtus Francavilla dovrebbe escendere in campo con il 3-4-3. Romagnoli tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Minelli (in vantaggio su Solcia), Idda e Caporale; sulla fascia destra Pierno potrebbe spuntarla su Cisco, mentre sul versante opposto confermato De Marino. A centrocampo spazio al ritorno dal primo minuto a Risolo, che sarà affiancato a Macca. Davanti invece Patierno verrà supportato da Murilo e Maiorino.

Incognita modulo per i biancoverdi che potrebbero affidarsi al 4-3-3. Pisseri in porta, Mulè e Bizzotto a presidiare il cuore della retroguardia con Viteritti e Pinto fungere da terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); in mediana pronti Bussaglia e Hamlili ai fianchi di Vassallo, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Starita come punta centrale e Manzari e Fella come esterni offensivi.

Virtus Francavilla-Monopoli, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, De Marino; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

MONOPOLI (4-3-3): Pisseri; Viteritti, Mulè, Bizzotto, Pinto; Hamlili, Vassallo, Bussaglia; Manzari, Starita, Fella. All.Ferrari.