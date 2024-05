Virtus Francavilla-Monopoli: un classico della Serie C, per la prima volta ai playout

Cresce l'attesa per l'andata dei playout del girone C della Serie C, nei quali la Virtus Francavilla proverà a conquistare la salvezza in un sentito derby: il calcio d'inizio alla Nuovarredo Arena è fissato per domenica 12 maggio alle ore 18:00. Si tratta della prima partecipazione in assoluto per il club della Città degli Imperiali, che dovranno segnare più gol dell'avversario nelle due partite per continuare a militare nella terza serie.

Quello tra Virtus e Monopoli è divenuto a lungo andare un grande classico del girone C, visto che le due squadre si sono affrontate ben venti voltre tra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C; in particolare, nella postseason hanno giocato tre volte, tutte allo stadio Veneziani. Per quanto riguarda i confronti giocati in casa dai biancazzurri il bilancio è positivo: lo score è di quattro vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

L'ultimo confronto è dello scorso 26 febbraio, quando tra le mura dell'impianto francavillese ci fu uno 0-0. L'ultima vittoria invece è datata 26 marzo 2023, con la Virtus che riuscì ad imporsi per 2-0 grazie alle reti di Daniele Solcia al 14' e Cosimo Patierno al 39', mentre l'unico ko avvenne il 27 febbraio 2021: il Monopoli ebbe la meglio per 2-1, con i gol per gli ospiti segnati da Eyob Zambataro all'8' e Andrea De Paoli all'11' e Antonio Miccoli (al 93') per i padroni di casa.