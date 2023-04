Serie C girone C, Virtus Francavilla-Picerno: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Match point playoff per la Virtus Francavilla. Oggi pomeriggio i biancazzurri ospiteranno alla Nuovarredo Arena il Picerno (calcio d'inizio alle ore 17:30) con l'obiettivo di ritornare al successo dopo due sconfitte consecutive e inseguire l'obiettivo postseason, in attesa dell'ultima giornata della stagione regolare. La Virtus Francavilla punterà sul fattore casa, dove ha conquistato ben 39 punti; di fronte però ci sarà un avversario ostico, che non perde una partita dallo scorso 2 febbraio (ko per 1-0 contro il Monopoli), avendo totalizzato 5 vittorie e 6 pareggi.

Gli uomini guidati da Antonio Calabro dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Romagnoli ancora titolare in porta, protetto dalla retroguardia composta da Minelli, Idda e Caporale; sulla fascia destra spazio a Cisco, sull'altro versante invece De Marino potrebbe spuntarla su Pierno. A centrocampo rientra Macca dal primo minuto, che sarà affiancato da Di Marco e da Carella, pronto a prendere il posto dello squalificato Murilo con conseguente cambio modulo. Maiorino e Patierno in attacco.

4-2-3-1-2 invece per i rossoblù. Albertazzi tra i pali, Novella e Guerra agiranno come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra), mentre la coppia di centrali difensivi sarà formata da Ferrani e Garcia; De Cristofaro e Gallo presenti in mediana, mentre Ceccarelli ed Esposito daranno supporto ad Kouda sulla trequarti. In attacco pronto Santarcangelo come unica punta.

Virtus Francavilla-Picerno, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Minelli, Idda, Caporale; Cisco, Di Marco, Macca, Carella, De Marino; Maiorino, Patierno. All.Calabro.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Novella, Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Kouda, Esposito; Santarcangelo. All. Longo.