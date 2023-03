Serie C girone C, Virtus Francavilla-Potenza: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Dare linfa all'importante vittoria dello scorso turno sull'Avellino e tornare a vincere in casa, per avvicinarsi sempre più alla salvezza e guardare alla griglia playoff. Quella di oggi pomeriggio contro il Potenza (alla Nuovarredo Arena, ore 14:30) sarà una gara crocevia per la Virtus Francavilla, galvanizzata dalla primo successo esterno ottenuto in stagione: tra le mura amiche i biancazzurri hanno finora ottenuto ben 32 degli attuali 38 punti conquistati in classifica, un ruolino di marcia inferiore a Catanzaro e Crotone. Di fronte però ci sarà una formazione reduce da tre risultati utili consecutivi, il pari contro il Picerno e le pesanti vittorie su Turris e Taranto.

Antonio Calabro dovrà fare a meno degli squalificati Avella, Idda e Pierno oltre agli infortunati Patierno e Karlsson: le scelte sono dunque obbligate, a partire dal modulo che sarà il 3-5-2. Romagnoli farà il suo esordio in porta, protetto dalla linea difensiva composta da Solcia, Minelli e Caporale; sulla fascia destra tornerà titolare Cisco, mentre sul versante opposto ci sarà De Marino. In mezzo al campo Risolo, che agirà in cabina di regia, sarà coadiuvato da Di Marco e Macca. Infine la coppia d'attacco verrà formata da Maiorino e Murilo.

Analogo modulo per gli uomini guidati da Giuseppe Raffaele. Gasparini tra i pali, dietro alla linea difensiva presieduta da Girasole, Sbraga e Armini. A centrocampo spazio a Del Pinto, Talia e Laaribi mentre sulle corsie esterne, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Gyamfi e Hadziosmanovic. Di Grazia e Murano sarà la coppia offensiva. Out Caturano per squalifica.

Virtus Francavilla-Potenza, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Romagnoli; Solcia, Minelli, Caporale; Cisco, Di Marco, Risolo, Macca, De Marino; Maiorino, Murilo. All. Calabro.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Girasole, Sbraga, Armini; Gyamfi, Del Pinto, Talia, Laaribi, Hadziosmanovic; Di Grazia, Murano. All. Raffaele.