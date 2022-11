Serie C girone C, Virtus Francavilla-Taranto: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Alla ricerca di una svolta, per tornare a sorridere. La Virtus Francavilla è pronta ad affrontare il derby pugliese contro il Taranto di oggi pomeriggio, alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio alle ore 17:30) con l'obiettivo di prendersi i tre punti dopo sette partite di astinenza. Nel corso della settimana i biancazzurri si sono ricompattati, lavorando con attenzione e svolgendo il ritiro pre-partita nella giornata di ieri; i biancazzurri, reduci dal ko esterno contro la Juve Stabia, vogliono rilanciarsi davanti al proprio pubblico.

Antonio Calabro potrebbe puntare sul 3-4-2-1. Tra i pali presente Avella, dietro alla retroguardia composta da Minelli, Miceli e Caporale. A centrocampo, al fianco di Giorno, potrebbe trovare spazio Cardoselli; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, dovrebbero esserci Di Marco e Pierno. Sulla trequarti Mastropietro e Cisco cercheranno di dare supporto all'unica punta Patierno. Sono out per infortunio Tchetchoua, Perez e Murilo, Maiorino mancherà per squalifica.

3-5-2 puro invece per gli uomini guidati da Ezio Capuano. Loliva in porta, mentre Evangelisti, Antonini e Manetta agiranno in difesa; Diaby, Mazza e Romano G. stazioneranno in mediana, Formiconi e Mastromonaco invece occuperanno le corsie esterne (a destra e a sinistra). Davanti il tandem Guida-Infantino. Una possibile variazione potrebbe prevedere l'impiego di Guida alle spalle di Infantino e Tommasini in un 3-4-1-2.

Virtus Francavilla-Taranto, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Avella; Minelli, Miceli, Caporale; Di Marco, Cardoselli, Giorno, Pierno; Mastropietro, Cisco; Patierno. All. Calabro.

TARANTO (3-5-2): Loliva; Evangelisti, Antonini, Manetta; Formiconi, Diaby, Mazza, Romano, Mastromonaco; Guida, Infantino. All. Capuano.