Serie C girone C, Virtus Francavilla-Viterbese: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Imperativo vittoria per la Virtus Francavilla, che oggi all'ora di pranzo affronterà la prima di due gare cruciali per il proseguimento della stagione. I biancazzurri, alle ore 12:00, ospiteranno alla Nuovarredo Arena la Viterbese: dopo due sconfitte esterne di fila servono i tre punti per muovere la classifica iniziandosi ad allontanare dalle zone calde. E anche per ravvivare il morale di una piazza avvolta in un ambiente intero avvolto in un malcontento forse impronosticabile a inizio annata.

Antonio Calabro potrebbe ridisegnare la Virtus e affidarsi alla difesa a quattro vista già in altre due gare (contro Taranto e Monopoli) e nel secondo tempo del match contro il Picerno. Nello specifico si tratterebbe di un 4-3-3: Avella in porta, protetto dalla coppia di centrali Minelli-Miceli a sua volta affiancata dai terzini Solcia (in ballottaggio con Pierno) e Caporale, rispettivamente a destra e a sinistra. Risolo agirà nel cuore della mediana assieme a Macca e Cardoselli, mentre al netto di questo assetto Murilo e Maiorino andrebbero a supporto di Patierno.

Il 3-5-2 dovrebbe essere lo schieramento base degli ospiti, guidati da Emanuele Pesoli, colpiti da un'emergenza riguardante il reparto offensivo. Bisogno tra i pali, retroguardia formata dai centrali Riggio, Marenco e Ricci; sulle corsie esterne presenti Semenzato e Spolverini, (a destra e a sinistra) mentre in mezzo spazio a Mbaye con Megelaitis e Andresi. In attacco Mungo darà supporto a Polidori.

Virtus Francavilla-Viterbese, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3): Avella; Solcia, Minelli, Miceli, Caporale; Macca, Risolo, Cardoselli; Murilo, Patierno, Maiorino. All. Calabro.

VIRTERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Marenco, Ricci; Semenzato, Megelaitis, Mbaye, Andreis, Spolverini; Mungo, Polidori. All. Pesoli.